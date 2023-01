Romania: Commissione Ue approva piano per creazione Banca romena per investimenti e sviluppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca sarà incaricata di affrontare le carenze del mercato e di sostenere lo sviluppo economico e le opportunità di investimento. Inoltre, potrà intervenire per garantire l'accesso ai finanziamenti nelle aree in cui la disponibilità sul mercato è insufficiente, con particolare attenzione alla fornitura di finanziamenti alle piccole e medie imprese, comprese le microimprese e le start-up. La Banca potrà anche sostenere progetti infrastrutturali volti a migliorare la produttività dell'economia romena, progetti che solitamente richiedono finanziamenti a lungo termine, difficili da ottenere sul mercato. Infine, potrà avvalersi di finanziamenti forniti nell'ambito di strumenti finanziari dell'Ue, come il programma Invest Eu, convogliando tali finanziamenti a imprese e progetti ammissibili. (Beb)