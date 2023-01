Terrorismo: Tajani, non si possono mettere gli anarchici allo stesso livello dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato difende la legge e non porta attacchi: non si possono mettere gli anarchici allo stesso livello delle istituzioni. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in conferenza stampa assieme ai ministri dell’Interno, Matteo Piantedosi, e della Giustizia, Carlo Nordio. “Non si può mettere sullo stesso livello l’anarchico che cerca di dar fuoco un’ambasciata con lo Stato che risponde a questi atti. Nessuno ha voluto mettere a repentaglio la salute di alcun detenuto, tant’è che il ministro Nordio ha disposto il trasferimento del detenuto da un carcere a un altro. Il 41 bis non lede la salute di un detenuto”, ha detto Tajani. “Il compito del ministero della Giustizia è mettere il detenuto nelle possibilità di essere curato nel miglior modo possibile: in democrazia la salute del detenuto è una priorità per tutti noi. Non vogliamo vittime, vogliamo solo che si rispetti la legge nel nostro Paese", ha detto. “Io mi sono preoccupato di tutelare i servitori dello Stato in tutto il mondo. Gli attacchi ci sono stati, non vogliamo drammatizzare, ma ci sono stati: non è colpa dello Stato se cerca di far rispettare la legge”, ha aggiunto il ministro.(Res)