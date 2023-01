Nord Macedonia: fonti stampa, Skopje manda due elicotteri sovietici a Praga per revisione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Macedonia del Nord ha deciso di inviare due elicotteri da trasporto Mi-8 di fabbricazione sovietica in una struttura per la riparazione e revisione della città di Praga, nella Repubblica Ceca, in quanto "carente di tecnologia interna per tali operazioni". Lo afferma il portale "Balkan Security Network", spiegando che, a causa della guerra e delle conseguenti sanzioni contro la Russia, la maggior parte delle Forze armate della Nato che possiedono ancora aerei di origine sovietica hanno visto interrotti i meccanismi di approvvigionamento e l'invio regolare di pezzi di ricambio, accompagnati da regolari revisioni. La Macedonia del Nord ha deciso quindi di inviare i suoi due Mi-8 nella Repubblica Ceca per una revisione attraverso la firma di un contratto interstatale secondo il quale entro 13 mesi i mezzi torneranno in servizio. Il costo dei lavori è prossimo a sei milioni di euro. (Seb)