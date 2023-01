Lombardia 2023: Moratti, migliorare il trasporto ferroviario per rendere più agevole abitare fuori Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di mettere a gara Trenord, non è quella di "una privatizzazione, ma non è neanche la proposta che ho sentito fare da Fontana che dice 'facciamo un passante ferroviario', ma senza dire dove, con che costi e cronoprogramma". Lo ha detto la candidata alla presidenza di Regione Lombardia sostenuta dal Terzo Polo, Letizia Moratti, a margine dell'incontro con Confservizi Lombardia e Assimpredil alla sede dell'Ance a Milano, in merito alle possibili soluzioni per alleggerire il problema delle abitazioni a Milano spiegando che bisogna "fare in modo che ci sia un collegamento diverso tra Milano e altre aree che potrebbero essere abitate facilmente se il trasporto pubblico regionale funzionasse meglio". "La nostra proposta", ha spiegato, "è molto concreta, peraltro l'ha fatto anche il Veneto. Migliorare i collegamenti indubbiamente consentirà a Pavia, Mantova, Cremona, ma anche alla Brianza, di avere la possibilità di avere a loro volta insediamenti abitativi con costi inferiori e con possibilità di alleggerire il carovita a Milano". (Rem)