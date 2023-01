Trasporto aereo: Usa, bene ripristino "classe A" per cielo della Somalia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del dipartimento di Stato degli Stati Uniti per l'Africa ha elogiato la Somalia per aver recuperato la classificazione in "categoria A" del suo spazio aereo, garantendo così un miglior livello di sicurezza internazionale. "Congratulazioni alla Somalia, che attraverso la formazione, i test e gli investimenti in attrezzature, ha recuperato dopo 30 anni il suo status di classe A dell'Organizzazione internazionale del Trasporto aereo (Iata). Questo passo avanti nella sicurezza aerea apre la strada a maggiori benefici economici per l'industria aeronautica somala", ha scritto l'ufficio di Molly Phee su Twitter. Le autorità della Somalia hanno ripristinato la classificazione dello spazio aereo locale e nella regione circostante in classe A, vincolata alla ripresa dei servizi di controllo del traffico aereo. La decisione, commentata con favore da Iata, segue una sospensione di 32 anni e permette di classificare in modo più sicuro il trasporto nello spazio aereo regionale, che comprende aree di controllo internazionale (Icao) ed altre sotto il controllo somalo (Mogadishu Flight Information Region -Fir). (segue) (Was)