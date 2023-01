Trasporto aereo: Usa, bene ripristino "classe A" per cielo della Somalia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come ricordato da Iata in una nota, lo spazio somalo è attraversato da alcune delle vie aeree più trafficate della regione che collegano il subcontinente africano a sud dell'Etiopia con il Medio Oriente e il subcontinente indiano, nonché l'Europa occidentale con il subcontinente indiano e le isole dell'Oceano indiano. Tutti i voli che operano nello spazio aereo di classe A devono essere autorizzati dal controllo del traffico aereo. "Il presidente Hassan Sheikh ripristina l'onore della Somalia, dove lo spazio aereo ha riacquistato il suo status popolare di (Classe A) dopo 32 anni, che è il grado più alto di utenti dello spazio aereo Iata, Icao e somalo. L'idea sbagliata che la Somalia non sia un posto sicuro è giunta al termine", ha dichiarato su Twitter la ministra dei Trasporti e dell'Aviazione civile Fardowsa Osman Egal, accogliendo "con favore il ripristino operativo dei servizi di controllo del traffico aereo dopo 30 anni". Nella Fir di Mogadiscio lo spazio aereo di classe A è il cielo sopra l’altitudine di base di circa 24.500 piedi sopra il livello medio del mare. (Was)