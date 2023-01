Frosinone: prime ricostruzioni spari Alatri, sembra colpo precisione o fatalità inspiegabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti ad Alatri si interrogano su come possa aver fatto la persona che ieri sera ha sparato in strada a centrare con un colpo la fronte di Thomas Bricca. Il 18enne era in un posto riparato insieme a quattro amici. Lo sparo è partito dal parcheggio sottostante, dalla sella di uno scooter. Il parcheggio è piu basso di circa quattro o forse cinque metri e il punto in cui è stato esploso il colpo dista oltre 20 metri da quello in cui si trovava, in quel momento, Bricca. Sulla traiettoria di tiro, inoltre, ci sono delle ringhiere che i proiettili non hanno toccato. E va rilevato che Bricca era in una zona buia. I carabinieri stanno setacciando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per individuare la via usata dagli aggressori per la fuga. (Rer)