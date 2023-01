Lavoro: Istat, divario prezzi-retribuzioni contrattuali +7,6 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il divario tra la dinamica dei prezzi - misurata dall’Ipca - e quella delle retribuzioni contrattuali è salito a 7,6 punti percentuali, raggiungendo il valore più elevato dal 2001, primo anno di diffusione dell’indicatore dei prezzi armonizzato a livello europeo. È quanto emerge dal report dell’Istat sui contratti collettivi e le retribuzioni contrattuali nel periodo ottobre-dicembre 2022. Alla fine di dicembre 2022, i 47 contratti collettivi nazionali in vigore per la parte economica riguardano il 50,4 per cento dei dipendenti – circa 6,2 milioni – e corrispondono al 51,2 per cento del monte retributivo complessivo. Nel corso del quarto trimestre 2022 sono stati recepiti tre contratti nel settore privato (lapidei, gas e acqua aziende private e municipalizzate e assicurazioni), mentre per il settore pubblico si segnala il recepimento dei contratti per il comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (triennio 2016-2018), Regioni e autononie locali, Servizio sanitario nazionale e comparto Scuola, Istruzione e Ricerca (tutti e tre relativi al triennio 2019-2021). Nello stesso periodo nessun contratto è scaduto. (Rin)