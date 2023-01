Slovacchia: Commissione Ue approva piano a sostegno di imprese in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato un piano di 600 milioni di euro per sostenere l'economia slovacca nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina. La misura è stata approvata nell'ambito del Quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato in caso di crisi. Gli aiuti saranno erogati sotto forma di sovvenzioni dirette a sostegno delle imprese colpite dai gravi aumenti dei prezzi del gas naturale e dell'elettricità. La misura sarà aperta a tutti i settori, tranne quello finanziario. La Commissione ha ritenuto che il regime slovacco sia in linea con le condizioni stabilite nel Quadro di riferimento temporaneo per la crisi. In particolare, l'importo dell'aiuto individuale non supererà il 50 per cento dei costi ammissibili o il massimale di aiuto di 4 milioni di euro. Per i beneficiari che si qualificano come imprese ad alta intensità energetica, l'aiuto complessivo per beneficiario non potrà essere superiore all'80 per cento dei costi ammissibili o al massimale di aiuto, previsto per 150 milioni di euro. Inoltre, gli aiuti saranno concessi entro il 31 dicembre 2023. (Beb)