Lavoro: Istat, 6,1 milioni di dipendenti con contratti in attesa di rinnovo a fine dicembre 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I contratti in attesa di rinnovo a fine dicembre 2022 scendono a 26 e coinvolgono circa 6,1 milioni di dipendenti, il 49,6 per cento. Il tempo medio di attesa di rinnovo, per i lavoratori con contratto scaduto, è sceso dai 28,2 mesi di gennaio 2022 ai 24,8 mesi di dicembre 2022. È quanto emerge dal report dell’Istat sui contratti collettivi e le retribuzioni contrattuali nel periodo ottobre-dicembre 2022. Nella media del 2022, l’indice delle retribuzioni orarie è cresciuto dell’1,1 per cento rispetto all’anno precedente. L’indice mensile delle retribuzioni contrattuali a dicembre 2022 registra un aumento dello 0,1 per cento rispetto a novembre e dell’1,5 per cento rispetto a dicembre 2021; in particolare, l’aumento tendenziale ha raggiunto l’1,5 per cento per i dipendenti dell’industria, lo 0,6 per cento per quelli dei servizi privati e il 2,8 per cento per la pubblica amministrazione. Nel dettaglio, gli aumenti tendenziali più elevati riguardano l’attività dei vigili del fuoco (+11,7 per cento), dei ministeri (+9,3 per cento) e del Servizio sanitario nazionale (+6,1 per cento); nessun incremento per commercio, farmacie private e pubblici esercizi e alberghi. (Rin)