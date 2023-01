Editoria: Barachini incontra Gdf su accordo per controllo rispetto criteri contributi erogati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini, ha incontrato il comandante generale della Guardia di finanza, Giuseppe Zafarana, per procedere al rinnovo dell’accordo con il quale il Dipartimento del governo si avvale della Gdf per effettuare i controlli, anche a campione, in relazione ai contributi diretti ed indiretti di sostegno all’editoria. E' necessario, infatti - si legge in una nota - assicurare un meccanismo di controlli adeguato sui soggetti beneficiari, attraverso verifiche ex post e a campione, volte ad accertare che siano state soddisfatte tutte le condizioni previste dalla legge, in mancanza delle quali occorre procedere al recupero delle somme percepite. Ciò anche ai fini delle verifiche e dei monitoraggi da parte della Commissione europea in relazione alle misure sottoposte al regime di aiuti di Stato. (Com)