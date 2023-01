Cospito: Sisto, non è martire, regole vanno rispettate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul caso Cospito, ci sono tre diverse dimensioni che vanno ben distinte. Innanzitutto il diritto alla salute, garantito dall'articolo 32 della Costituzione. E questo è stato pienamente assicurato dal governo, con l'impegno del ministro Nordio, attraverso il trasferimento al carcere di Opera, dove è situato uno nei migliori centri clinici in cui Cospito potrà essere assistito, e con la massima attenzione. Poi c'è l'aspetto del 41 bis: uno strumento fondamentale nella lotta alle mafie, che il governo Berlusconi ha stabilizzato e rafforzato, e che è particolarmente temuto perché impedisce i contatti tra gli esponenti delle organizzazioni e il mondo esterno. Infine, c'è l'aspetto giurisdizionale: la Cassazione valuterà se le regole sono state rispettate". Lo ha detto a "Omnibus" su La7, il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, che poi ha proseguito: "Sul piano politico, lo Stato deve respingere gli attacchi alla sicurezza, rafforzando le ambasciate e gli altri luoghi in cui si possono verificare gli attentati. La risposta deve essere ferma, non possono esistere mercanteggiamenti a fronte di pressioni esterne volte a non far applicare la legge in modo uguale per tutti. Poi sarà la magistratura a stabilire se la legge è stata o meno applicata correttamente". Quanto alla possibilità che l'assistenza sanitaria per Cospito sia stata disposta in ritardo, Sisto ha commentato: "I medici di Sassari che hanno lodevolmente assistito Cospito hanno dato le opportune indicazioni che sono state poi eseguite dal Dap. E sta solo ai medici valutare se, come e quando intervenire in determinate situazioni. Il trasferimento al carcere di Opera fa eco al senso di responsabilità del governo, che va di pari passo alla necessaria severità nel far rispettare le regole: la tutela della persona e della sua salute va sempre garantita. La pretesa di Cospito di essere un 'martire' non ha fondamento né nel trattamento ricevuto né nei suoi comportamenti: non ha certo brillato per atteggiamenti di dismissione delle proprie scelte ovvero di consapevolezza dei propri errori". (Rin)