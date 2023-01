Difesa: Perego (FI), bene la proposta di Consiglio per la sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Poco più di due anni fa ho presentato una proposta di legge alla Camera per l'istituzione di un dipartimento per la sicurezza della Repubblica presso la Presidenza del Consiglio. Oggi ancora più di ieri, vista la situazione di crisi internazionale in atto, è corretto prefigurare una sorta di cabina di regia a fianco del presidente del Consiglio, per la definizione degli indirizzi strategici nelle politiche di sicurezza e l'efficientamento della tutela dell'interesse nazionale, andando oltre la dicotomia tra sicurezza interna ed esterna ed utilizzando in modo coerente tutti gli strumenti a disposizione dello Stato con un maggior coordinamento in particolare fra il ministero della Difesa, il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, il ministero delle Imprese e Made in Italy e l'Interno". Lo sottolinea il sottosegretario per la Difesa, Matteo Perego di Cremnago (Forza Italia). "Riprendendo il modello francese, inglese o dell'National Security Advisor Americano, si sarebbe in grado di rispondere tra l'altro, senza creare duplicazioni e nella completa ottimizzazione delle risorse già disponibili in ambito dicasteri, all'esigenza di monitorare e prevenire eventuali minacce in uno scenario multidominio, come ha giustamente sottolineato la senatrice Craxi volendo portare il tema in commissione Difesa".(Rin)