Sanità: all'Istituto Clinico Beato Matteo di Vigevano un nuovo robot per aiutare negli interventi ortopedici (2)

- Con tutte queste informazioni immagazzinate, il robot è in grado di descrivere in maniera esatta tutte le criticità del ginocchio malato e quindi chiede al chirurgo di ridisegnare il ginocchio con una corretta biomeccanica. Il braccio meccanico del robot si muoverà sul ginocchio, prima sul femore e poi sulla tibia, indicando esattamente i tagli ossei da eseguire per ottenere il risultato prefissato. La precisione di queste resezioni ossee è millimetrica e questo permette il perfetto posizionamento della protesi totale di ginocchio. Nella fase post-operatoria diventa strategica la stretta interazione tra chirurgo, anestesista, fisioterapista e personale infermieristico, per ottenere un buon controllo del dolore e una forte spinta motivazionale che creano le premesse per una ripresa rapida e una ridotta ospedalizzazione del paziente. “Grazie al Rosa Knee System possiamo personalizzare il percorso chirurgico di ogni singolo paziente, ottenendo risultati post-operatori straordinari. Sono entusiasta di poter offrire al territorio della Lomellina questa grande opportunità di cura: i pazienti non dovranno più spostarsi nelle aree limitrofe” conclude il dottor Bertaiola. (Com)