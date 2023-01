Lettonia-Polonia: presidente Duda inizia visita ufficiale a Riga da oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente polacco, Andrzej Duda, e la moglie, saranno in visita in Lettonia da oggi al 2 febbraio. Lo ha reso noto la cancelleria presidenziale polacca. La visita ufficiale comincerà questa sera alle 17 (ora locale) con un incontro della coppia presidenziale con la comunità polacca in Lettonia. Domani sono previsti incontri di Duda con l’omologo lettone, Egils Levits, con il presidente del Saeima (il Parlamento), Edvards Smiltens, e con il premier, Krisjanis Karins. Giovedì, il capo dello Stato polacco incontrerà invece i rappresentanti della camera di commercio e dell’industria polacco-lettone. (Vap)