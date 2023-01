Afghanistan: Unicef, oltre un milione di ragazze ha perso la possibilità di andare a scuola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per quanto la situazione sia desolante, il popolo afgano non si è arreso. E quindi non dobbiamo farlo neanche noi. Ci sono alcuni segnali positivi. Dopo il divieto di frequentare la scuola secondaria, si stima che circa 200 mila ragazze continuino a frequentare le scuole secondarie in circa 12 province e le insegnanti di scuola secondaria continuano a ricevere lo stipendio dall'autorità de facto. I funzionari che abbiamo incontrato a Kabul la scorsa settimana hanno ribadito di non essere contrari all'apprendimento delle ragazze nelle scuole secondarie e hanno promesso nuovamente di riaprire le scuole una volta che le direttive saranno approvate dal loro leader”, ha affermato il vicedirettore generale dell’Unicef. (segue) (Com)