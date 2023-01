Afghanistan: Unicef, oltre un milione di ragazze ha perso la possibilità di andare a scuola (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Inoltre, nell'ultimo anno, il numero di classi per l'istruzione su base comunitaria che si svolgono in case private/luoghi pubblici è raddoppiato, passando da 10 mila a 20 mila. Queste classi ospitano circa 600 mila bambini, di cui il 55 per cento sono ragazze. Raggiungono bambini che non sono mai andati a scuola, grazie all'accesso che abbiamo ora a molte parti del Paese che prima erano inaccessibili a causa del conflitto. Questi segnali positivi sono il risultato sia dell'impegno delle autorità de facto sia della pressione delle comunità locali per mantenere aperte le scuole e le classi su base comunitaria. Finché le comunità continueranno a chiedere l'istruzione, dobbiamo continuare a sostenere sia l'istruzione pubblica che le altre forme di istruzione - classi per l'istruzione su base comunitaria, classi di recupero, formazione professionale. Senza l'istruzione, c'è poca speranza per un futuro migliore per le ragazze e le donne dell'Afghanistan", ha concluso. (Com)