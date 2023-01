Municipio Roma VIII: Bruno (M5s), segnaletica e irrigazione mancanti nel parco di Tor Marancia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due interrogazioni all'assessore all'Ambiente "per sapere quando l'amministrazione intende intervenire sulla segnaletica orizzontale e verticale per garantire una maggiore sicurezza nell'entrata e uscita dei cittadini dal Parco di Tor Marancia all'altezza dell'ingresso Afa 3 e quando verrà predisposto un sistema di irrigazione dei nuovi alberi piantati nel Comprensorio del Parco di Tor Marancia". Lo dichiara Matteo Bruno, consigliere M5s del Municipio Roma VIII. "In questi mesi stiamo assistendo a un grande pericolo per pedoni e automobilisti nell'attraversamento di via di Grotta Perfetta e via Vittore Carpaccio per accedere al Parco. Inoltre, non è stato previsto un sistema idrico di irrigazione dei nuovi alberi piantati nel Comprensorio del Parco di Tor Marancia. Chiedo risposte precise e tempestive al Municipio", conclude.(Com)