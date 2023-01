© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 in Francia si è registrato un aumento di crimini e reati. È quanto emerge dall'ultimo bilancio del servizio statistiche del ministero dell'Interno. Le violenze familiari sono aumentate del 17 per cento, mentre quelle sessuali dell'11 per cento. Crescono anche le truffe (+8 per cento), i furti in casa (+11 per cento) e quelli delle auto (+9 per cento).(Frp)