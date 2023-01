Cospito: Donzelli (Fd'I), sta usando la mafia per far cedere lo Stato sul 41bis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 41 bis è lo strumento che conferma “la vittoria dello Stato, è uno strumento utile per combattere la mafia, e lo sanno anche i mafiosi perché sono decenni che la mafia cerca il modo per far cambiare la strada allo Stato. Ora c’è una nuova strada, un nuovo personaggio, il terrorista Cospito che sta usando la mafia per far cedere lo Stato sul 41bis”. Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, in Aula alla Camera nel corso dell’esame della proposta di legge per l'istituzione di una commissione parlamentare antimafia, riferendosi ad alcuni confronti in carcere tra Cospito e altri detenuti appartenenti ad associazioni mafiose.(Rin)