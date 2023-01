Migranti: Orban, Europa non può essere stabile e sicura senza contributo della Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Europa non può essere stabile e sicura senza la stabilità e la sicurezza della Turchia. Lo ha detto il primo ministro ungherese, Viktor Orban, dopo un incontro a Budapest con il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu. “Ecco perché l’Unione europea deve sostenere la Turchia nell’affrontare le sfide delle migrazioni”, ha continuato Orban. Alla riunione ha partecipato anche il ministro degli Esteri magiaro, Peter Szijjarto. Inoltre, Orban e Cavusoglu hanno convenuto sulla necessità che la comunità internazionale compia sforzi per fare finire la guerra in Ucraina “il prima possibile e pacificamente”. (Vap)