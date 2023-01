Sport: Us Acli Roma, record per campionati provinciali pallavolo, 112 squadre e 2.000 atleti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso i campionati provinciali di pallavolo organizzati dall'Unione Sportiva delle Acli di Roma. Quest'anno, l'associazione ha raggiunto numeri davvero da record, con 112 squadre partecipanti e un totale di oltre 2000 atleti coinvolti, di ogni fascia d'età, dagli 11 anni agli over 18, provenienti principalmente dal quadrante sud-est della Capitale, dai castelli e dalla zona del Litorale. La prima categoria è quella del Super 11 misto, seguita dall'under 12 misto. Poi, dai 13 ai 18 anni sono previsti campionati sia maschili che femminili. Infine, l'open maschile, l'open femminile e l'open misto. "È una grande soddisfazione – spiega Luca Serangeli, presidente dell'Unione sportiva delle Acli di Roma – aver ricevuto questa importante risposta, segno che stiamo portando bene avanti il nostro lavoro sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista dei messaggi di inclusione e condivisione che attraverso lo sport vogliamo veicolare. Vedere tanti ragazzi, e non solo, coinvolti nelle nostre attività ci dà la spinta per continuare a portare avanti il nostro impegno e raggiungere così sempre più persone". "Un ringraziamento particolare – aggiunge Serangeli – alla Commissione Pallavolo di Us Acli Roma che ha lavorato alacremente per raggiungere questi risultati, in particolare al responsabile Giammarco Graziano, al referente per gare e calendari Consuelo Colasanti e al referente arbitri Andrea Cinconze". (Com)