Spagna: Corte giustizia Ue limita opzioni Belgio su estradizione leader indipendentisti catalani

- La Corte di giustizia dell'Unione europea (Cgue) ha dato ragione alla Corte suprema spagnola, limitando la possibilità per la magistratura belga di non eseguire l'estradizione di vari leader indipendentisti catalani, tra i quali l'ex presidente, Carles Puigdemont. Come riferisce il quotidiano "La Vanguardia", a tal proposito si indica nella sentenza che questo può avvenire se esiste un "rischio reale" di violazione dei diritti degli imputati a causa di carenze "sistemiche o generalizzate" nel funzionamento del sistema giudiziario dello Stato membro emittente (Spagna), oppure per carenze che incidono sulla tutela giurisdizionale di una persona oggettivamente identificabile. La sentenza odierna della Cgue apre la possibilità al giudice della Corte Suprema spagnola, Pablo Llarena, di emettere un nuovo mandato d'arresto europeo contro i leader indipendenti catalani fuggiti in Belgio. Inoltre, la Cgue sottolinea che "i principi di fiducia reciproca e di mutuo riconoscimento tra gli Stati membri costituiscono la pietra angolare del sistema di cooperazione giudiziaria del mandato d'arresto europeo". (Spm)