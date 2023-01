Turismo: pubblicato decreto di adozione linee guida per piattaforma Tourism Digital Hub

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Registrato oggi dalla Corte dei Conti il Decreto n. 52/23 per l’adozione delle Linee Guida Ecosistema TDH022 del Ministero del Turismo, gli standard e le tecnologie per interfacciarsi e integrarsi con Italia.it. Le Linee Guida Ecosistema TDH022, consultabili al seguente indirizzo web, consentiranno, infatti, a soggetti pubblici e operatori privati – previa sottoscrizione di specifici accordi con il Ministero – di interoperare con il Tourism Digital Hub, la piattaforma tecnologica sottostante al portale Italia.it, voluta dal Ministero del Turismo e supportata dai finanziamenti del Pnrr, per strutturare sinergie stabili nell’ecosistema turistico italiano, al fine di promuovere l’offerta e accrescere, in tal modo, la competitività del settore turistico della nostra nazione. In questo modo, il Tourism Digital Hub coinvolge gli attori dell’intero sistema turistico mediante un approccio “aperto”, in grado di valorizzare l’esistente complesso di contenuti digitali descrittivi presente sul territorio nazionale e i servizi in tale contesto offerti. Infatti, in un ambito così ricco e variegato e con un elevato numero di attori, l’interoperabilità rappresenta la strada maestra per consentire di promuovere in modo unitario, con i relativi effetti moltiplicativi, il patrimonio turistico del nostro Paese. (segue) (Rin)