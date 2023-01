Turismo: pubblicato decreto di adozione linee guida per piattaforma Tourism Digital Hub (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Le Linee Guida Ecosistema TDH022, che si adottano con il DM, si qualificano pertanto come standard digitale a livello nazionale, preposto allo scambio di dati e contenuti tra i partecipanti, svolgendo un ruolo di interfaccia di integrazione tra gli operatori di settore che desiderano far parte dell’ecosistema digitale e che sono operativi sul territorio nazionale italiano. Un modello di servizio basato sull’accelerazione della capacità dell’ecosistema di fare rete. È importante sottolineare come tale risultato sia il frutto della collaborazione tra il Ministero, il Coordinamento delle Regioni/PA e il Garante per la protezione dei dati personali. Grazie allo sforzo congiunto di tutti, è stato definito un modello per lo scambio di dati che coinvolge sia soggetti pubblici che privati, nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e tenendo sempre in considerazione la corretta gestione del trattamento dei dati e la tutela del turista quali principi cardine. (segue) (Rin)