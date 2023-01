Turismo: pubblicato decreto di adozione linee guida per piattaforma Tourism Digital Hub (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Avere a disposizione uno standard digitale di riferimento, della cui uniformità si fa garante lo Stato, rappresenta una straordinaria opportunità per tutto l’ecosistema turistico italiano – ha dichiarato il ministro Daniela Santanchè –. Da un lato, gli operatori, sia pubblici che privati, avranno a disposizione regole digitali e tecnologiche ben chiare per contribuire al Tourism Digital Hub, per valorizzare i propri contenuti e integrare i propri servizi. Dall’altro – continua il ministro Santanchè – il portale Italia.it, con la disponibilità di contenuti e servizi digitali qualificati e costantemente aggiornati, si candida a diventare il punto di riferimento informativo per i turisti e i visitatori nazionali e internazionali, nonché volano per l’incremento dei flussi turistici della nostra nazione. Inoltre – conclude il ministro del turismo – è il primo caso di normazione compliance con Gdpr che viene normato e applicato; quindi, in questo, il Ministero del Turismo è apripista per tutte le PPAA italiane.” Oggi, pertanto, si aggiunge un altro tassello importante nella strategia di crescita digitale messa in campo dal Ministero del Turismo per sviluppare la competitività internazionale delle imprese e dell’intero sistema turistico italiano. (Rin)