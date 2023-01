Ue: premier danese Frederiksen, Europa pronta ad aumentare assistenza macroeconomica alla Moldova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea aumenterà l'assistenza macroeconomica per la Moldova fino a un importo di 295 milioni di euro. L'annuncio è stato fatto dalla prima ministra danese, Mette Frederiksen, in visita a Chisinau, durante una conferenza stampa congiunta con la presidente moldava, Maia Sandu. "La Moldova è un partner importante e amico della Danimarca. Siamo felici che abbiate ottenuto lo status di Paese candidato e vi daremo tutto il nostro sostegno. State affrontando molte sfide dall'inizio della guerra illegale della Russia in Ucraina, e noi siamo determinati ad aiutarvi e ad aumentare l'assistenza macrofinanziaria fino a 295 milioni di euro. Siamo impressionati da come avete gestito la crisi dei rifugiati. Il sostegno ai nostri partner orientali non è mai stato così importante. Siamo felici di sentire che in queste difficili condizioni avete mantenuto forte questa democrazia. Grazie per il vostro lavoro e non vedo l'ora di lavorare insieme sia a livello bilaterale che all'interno dell'Ue", ha affermato Frederiksen. (segue) (Rob)