Ue: premier danese Frederiksen, Europa pronta ad aumentare assistenza macroeconomica alla Moldova (2)

- A sua volta, Sandu ha ringraziato per tutto l'aiuto fornito dalla Danimarca nella gestione della crisi dei rifugiati e in altri settori, compresa l'assistenza promessa nell'ambito della piattaforma di sostegno per la Moldova. "Abbiamo parlato dei progressi compiuti, ma anche dei problemi che deve affrontare il governo. Stiamo attraversando un periodo difficile a causa della guerra. La Moldova continua sulla strada del rafforzamento della democrazia. La Moldova si batte per difendere la pace, la democrazia e la libertà. Tuttavia, uno Stato democratico non può reggersi da solo in una regione dominata dagli interessi russi. Possiamo sopravvivere solo aderendo all'Ue, che ci ancorerà in una società di stati democratici. Stiamo lavorando per far progredire il nostro corso europeo, ma anche per rafforzare le nostre capacità di difesa. La nostra pace dipende dalla resistenza degli ucraini. Siamo grati per il supporto annunciato nella piattaforma di supporto. Vogliamo imparare da voi", ha osservato Maia Sandu. I due funzionari hanno anche discusso dell'intensificazione del commercio, nonché della cooperazione nel campo delle energie rinnovabili e della gestione dei rifiuti. (Rob)