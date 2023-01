Colombia: governo, calo attività criminali negli ultimi 30 giorni di cessate il fuoco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha annunciato subito dopo il suo insediamento l'intenzione di portare avanti un piano di pace "totale" con i gruppi armati che operano nel Paese. Il secondo ciclo di colloqui tra il governo colombiano e il gruppo armato Esercito di liberazione nazionale (Eln) è previsto il 13 febbraio in Messico, come annunciato dall’Eln in un comunicato diffuso sul suo account Twitter. I colloqui con l'Eln, che torna per la quinta volta a sedere a un tavolo negoziale con il governo, erano stati interrotti nel gennaio del 2019 dall'ex presidente, Ivan Duque, in protesta per l'attacco sferrato alla scuola di polizia di Bogotà, causa della morte di almeno 23 persone. (segue) (Mec)