- "Condanniamo fermamente l'utilizzo della violenza e delle intimidazioni per promuovere ideologie antidemocratiche. Lo Stato deve reagire con fermezza per garantire la sicurezza e la pace. Non arretriamo di fronte alle minacce dell'anarchico Cospito". Lo scrive su Twitter Alessandro Cattaneo, presidente dei deputati di Forza Italia. (Rin)