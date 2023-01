Montenegro: premier Abazovic, nel 2022 esportazioni record per 700 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Nel 2022 le esportazioni del Montenegro hanno raggiunto i 700 milioni di euro, il massimo nella storia del Paese. Lo ha annunciato stamane sul suo profilo Facebook il premier montenegrino, Dritan Abazovic. "Dopo numerosi indicatori per i quali il Montenegro si sta riprendendo economicamente dalla devastante politica economica del regime precedente, voglio condividere con voi una grande notizia: nel 2022 il Montenegro ha raggiunto esportazioni record per un importo di 700 milioni di euro", ha scritto Abazovic, sottolineando che il dato, se confrontato con quello dell'anno record del 2019, risulta superiore di "285 milioni di euro". "Se guardiamo alla copertura delle importazioni da parte delle esportazioni, nel 2022 è stata del 19,8 per cento, mentre nel 2019 solo del 16 per cento. Ciò dimostra che abbiamo iniziato a diversificare l'economia montenegrina, che è il compito più importante di questo governo. Il Montenegro è sulla buona strada", ha scritto Abazovic nel suo messaggio. (Seb)