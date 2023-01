Spagna: arrestati 23 membri di un'organizzazione coinvolta in partite di calcio truccate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della Polizia nazionale spagnola, in collaborazione con Interpol ed Europol, hanno arrestato 23 persone presumibilmente coinvolte in partite di calcio truccate dei campionati di calcio della Lega spagnola, di Gibilterra e di Andorra. Lo ha reso noto un comunicato di Europol. Gli arresti, che comprendono i membri attivi dell'organizzazione criminale, sono stati fatti in diverse province (Badajoz, Cadice, Ciudad Real, Cordoba, Tenerife e la città autonoma di Ceuta) e si aggiungono ai 21 arresti nella prima fase dell'operazione. Le indagini hanno permesso agli investigatori di approfondire il modus operandi dell'organizzazione, identificando sia i calciatori della Lega Pro spagnola che avevano partecipato alla manipolazione delle partite sia coloro che si occupavano di aprire i conti di gioco online e i conti bancari attraverso i quali circolava il denaro. Nel comunicato dell'Europol si sottolinea che questo sistema di creazione di conti e trasferimenti ha reso difficile rintracciare i capitali e collegare le persone indagate. Due persone gestivano i conti di gioco online e le scommesse, mentre un secondo gradino dell'organizzazione era costituito da giocatori di calcio che approfittavano del loro status per organizzare i brogli sportivi nelle squadre sotto la loro influenza. Infine, la base era costituita da membri che fornivano le identità per operare le scommesse e che avevano il compito di recarsi di persona nei locali di gioco per piazzare le scommesse fraudolente e riscuotere i premi ottenuti. Alcuni degli arrestati hanno venduto i loro conti di gioco in modo che i membri dell'organizzazione potessero piazzare scommesse online su partite fisse, guadagnando tra i 4 mila e i 24 mila euro per conto di gioco. (Spm)