India: bilancio, documento preliminare prevede crescita 6-6,8 per cento nell’anno fiscale 2023-24

- Si è aperta oggi in India, con la presentazione dell’Indagine economica, la sessione parlamentare dedicata al bilancio. Il documento su cui si basa la manovra finanziaria, presentato dalla ministra delle Finanze, Nirmala Sitharaman, prevede per l’anno fiscale 2023-24, che inizierà ad aprile, una crescita compresa tra il sei e il 6,8 per cento, dopo il sette per cento dell’esercizio che si chiuderà a marzo. Secondo il governo, il Paese è ben posizionato nel percorso di ripresa dopo la pandemia di coronavirus e gli ultimi sviluppi geopolitici. I consumi privati nel primo semestre dell’anno in corso sono aumentati, così come la spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali (salita al 2,5 per cento del prodotto interno lordo) e il credito alle micro, piccole e medie imprese (con una media superiore al 30 per cento nel periodo gennaio-novembre 2022). L’erogazione di prestiti è cresciuta anche grazie al miglioramento dei bilanci. (segue) (Inn)