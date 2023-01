India: bilancio, documento preliminare prevede crescita 6-6,8 per cento nell’anno fiscale 2023-24 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di bilancio sarà presentata domani. La sessione parlamentare si concluderà il 6 aprile, con una pausa dal 14 febbraio al 12 marzo e 27 sedute in tutto. La precedente sessione, quella invernale, tenutasi dal 7 al 23 dicembre, si è chiusa con quasi una settimana di anticipo rispetto alla data prevista (29 dicembre), dopo giornate improduttive e accese polemiche. È stata segnata, infatti, dalle proteste dell’opposizione, guidata dal Congresso nazionale indiano (Inc), per il mancato dibattito sulla situazione ai confini con la Cina, negato dalla maggioranza di governo, a guida Partito del popolo indiano (Bjp). Nel sistema parlamentare indiano le proposte legislative possono essere presentate nell’una o nell’altra camera, tranne quelle di natura finanziaria che competono alla Camera del popolo (bassa). Il Consiglio degli Stati (alta) può fare solo raccomandazioni sulle proposte di iniziativa della Camera del popolo, entro un periodo di quattordici giorni. (Inn)