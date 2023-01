Grecia: premier Mitsotakis conclude oggi visita in Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Grecia, Kyriakos Mitsotakis, ha in programma oggi colloqui con una serie di investitori istituzionali in Giappone. Lo riporta l’agenzia di stampa ellenica “Ana-Mpa”, aggiungendo che il premier concluderà oggi la sua visita nel Paese asiatico. Mitsotakis ha incontrato ieri l’omologo Fumio Kishida, con il quale ha siglato una dichiarazione congiunta di cooperazione strategica. “Con questo documento, Grecia e Giappone migliorano in modo significativo le loro relazioni strategiche e inaugurano una stretta cooperazione in ambito politico, economico, climatico, digitale, culturale e turistico”, ha affermato Mitsotakis dopo l'incontro. Il confronto con Kishida ha messo in luce ulteriori opportunità di cooperazione bilaterale tra il Giappone, la terza economia globale, e la Grecia, “che sta emergendo come destinazione affidabile per gli investimenti”, ha aggiunto il rappresentante di Atene.(Gra)