Ucraina: Cremlino, non abbiamo offerto aiuti militari al Donbas prima di operazione speciale

- La Russia non ha offerto assistenza militare al Donbass prima dell'inizio dell'operazione speciale in Ucraina. Lo ha affermato nel corso di una conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. Peskov ha risposto negativamente alla domanda se la questione degli aiuti militari al Donbass sia mai stata discussa negli otto anni che hanno preceduto l'operazione speciale. Secondo il portavoce, la Russia stava comunque seguendo ciò che si svolgeva in Ucraina, "e abbiamo visto la militarizzazione del Paese". "Abbiamo visto la preparazione dell'Ucraina per cercare di risolvere i problemi del Donbass con la forza, che, naturalmente, avrebbe distrutto in quel momento l'esistenza degli accordi di Minsk, ora già caduti nell'oblio", ha aggiunto Peskov. (Rum)