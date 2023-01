Pakistan: delegazione Fmi a Islamabad per discussioni tecniche su programma di prestito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione del Fondo monetario internazionale (Fmi) guidata da Nathan Porter è giunta a Islamabad oggi per discussioni tecniche con le autorità del Pakistan che si protrarranno fino al 3 febbraio. Seguirà, fino al 9 febbraio, una fase negoziale volta a ultimare il memorandum sulle politiche economiche e finanziarie. Dall’esito della missione dipenderà lo sblocco della prossima tranche, di circa 1,2 miliardi di dollari, del prestito di sette miliardi di dollari accordato al Paese nel 2019. Il governo, in sostanza, dovrebbe accettare alcune condizioni, tra cui diversi tagli di spesa, per far fronte al debito. Tutto ciò in una situazione ulteriormente aggravata dalle recenti inondazioni. (segue) (Inn)