Pakistan: delegazione Fmi a Islamabad per discussioni tecniche su programma di prestito (2)

- Come ha spiegato la rappresentante dell’Fmi in Pakistan, Esther Perez Ruiz, la missione si concentrerà “sulle politiche per il ripristino della sostenibilità interna ed esterna, incluso il rafforzamento della posizione fiscale con misure durevoli e importanti, pur con il continuo sostegno dei più vulnerabili e della popolazione colpita dalle alluvioni”. Si discuterà del “settore energetico”, della riduzione del debito, del “ripristino del funzionamento del mercato dei cambi” e delle riforme “necessarie a ridurre l’elevata incertezza che al momento pesa sulle prospettive economiche” del Paese. (segue) (Inn)