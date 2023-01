Pakistan: delegazione Fmi a Islamabad per discussioni tecniche su programma di prestito (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le anticipazioni della stampa pachistana, ciò potrebbe comportare, tra l’altro, una riduzione dei ministeri e il ritiro dei sussidi non mirati, in particolare quelli energetici (per 120 miliardi di rupie). Il deficit di finanziamento nel settore dell’energia, di oltre 803 miliardi di rupie, dovrebbe essere colmato con un aumento tariffario medio di circa 7,5 rupie per unità, un incremento della tassa su tutti i prodotti petroliferi da 40 a 50 rupie e nuove tasse aggiuntive per 500-700 miliardi di rupie. Per quanto riguarda il tasso di cambio è già stato consentito un deprezzamento di oltre 40 rupie per dollaro in meno di una settimana; inoltre il tasso ufficiale è stato aumentato dell’uno per cento, al 17 per cento. (segue) (Inn)