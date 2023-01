Pakistan: delegazione Fmi a Islamabad per discussioni tecniche su programma di prestito (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al tempo stesso il Paese dovrebbe essere protetto da ulteriori shock: l’Fmi stima che circa il 30 per cento della popolazione era già al di sotto della soglia di povertà e che un altro 22-25 per cento è scivolato in una condizione di vulnerabile a causa della spirale inflazionistica. Nei restanti cinque mesi dell’anno fiscale in corso il Pakistan avrà bisogno di circa otto-nove miliardi di dollari per adempiere ai suoi obblighi internazionali. Attualmente le riserve detenute dalla banca centrale sono di poco superiori ai tre miliardi di dollari. Il governo è stato impegnato nelle ultime settimane in colloqui con Paesi partner, come Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Cina, per cercare di ottenere ulteriore sostegno. (Inn)