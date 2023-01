Migranti: ministero Interno britannico assume controllo gestione attraversamento della Manica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il ministero dell'Interno del Regno Unito si è ripreso la responsabilità di supervisionare la gestione dell'attraversamento della Manica di piccole imbarcazioni che trasportano i migranti. Negli ultimi otto mesi al comando delle operazioni c'era la Marina militare britannica. Riporta la notizia l'emittente televisiva "Bbc". Il cambiamento nel controllo operativo segue l'annuncio del mese scorso che sarebbe stato creato un nuovo comando operativo di piccole imbarcazioni (Sboc) per supervisionare le traversate della Manica. L'unità, che riunisce personale militare e civile e l'Agenzia nazionale anticrimine, prevede di reclutare 730 dipendenti aggiuntivi e investire in nuove navi, droni e telecamere per tracciare le traversate e prevenire tragedie in mare. (Rel)