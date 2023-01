Cospito: Ostellari, inaccettabili pressioni su 41bis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fare pressioni sulla magistratura, sul governo per far prendere delle decisioni diverse sul 41bis "è inaccettabile". Lo ha detto il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Ostellari, ai microfoni di “24Mattino” su Radio24 parlando del caso Cospito. "L'attenzione sanitaria è massima” ha spiegato, “sia nel carcere di Sassari sia con la decisione di spostarlo nel carcere di Opera per ricevere le cure come tutti i detenuti". Il diritto alla salute di Cospito “è garantito e sarà garantito" ha ribadito il sottosegretario secondo il quale “nel momento in cui Cospito ha deciso per lo sciopero della fame, lo ha fatto consapevolmente, non vedo dove sia la responsabilità del governo in ordine a ciò". Infine, sul 41bis, ha aggiunto: "Credo sia uno strumento utile che viene applicato quando risulta la capacità del soggetto di mantenere contatti con l'esterno. Un regime più ristretto non è vendetta ma per la sicurezza dell'ordine pubblico". (Rin)