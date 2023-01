Algeria: ministro Esteri Lamamra riceve il presidente del Consiglio nazionale palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari Esteri dell'Algeria, Ramtane Lamamra, ha ricevuto il presidente del Consiglio nazionale palestinese, Rawhi Fattouh, che ha partecipato alla 17esima sessione della conferenza dei Consigli degli Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione islamica, tenuto ad Algeri. Lo ha riferito il ministero algerino, affermando che le due parti hanno passato in rassegna nel loro incontro "i pericolosi sviluppi della situazione nei Territori palestinesi occupati, a seguito della violenta escalation perseguita dall'occupazione sionista contro il popolo palestinese".Lamamra ha ricordato, nell'occasione, "le istruzioni del presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, in qualità di attuale presidente del vertice arabo, sulla necessità di un'azione a vari livelli per porre fine a queste violazioni, fornendo protezione internazionale al popolo palestinese". Le parti hanno anche discusso "degli sforzi compiuti per completare il percorso avviato dal presidente Tebboune per unire le diverse fazioni palestinesi, culminato con la firma dei fratelli palestinesi della Dichiarazione di Algeri". (Ala)