- A dicembre in Francia i consumi delle famiglie sono calati dell'1,3 per cento. Lo annuncia l'istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee). Nel quarto trimestre del 2022 il consumo è calato dell'1,9 per cento, mentre i prezzi su tutto l'anno sono aumentai del 6 per cento. (Frp)