Algeria: presidente Tebboune invia due messaggi scritti al re saudita e all'emiro del Kuwait

20 luglio 2021

- Il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, ha indirizzato due messaggi scritti al re Salman bin Abdulaziz Al Saud, re del Regno dell'Arabia Saudita, e all'emiro del Kuwait, lo sceicco Nawaf al Ahmad al Jaber al Sabah. Lo ha riferito il ministero degli Esteri, affermando che l'invio dei messaggi si inserisce nel quadro di una comunicazione costante con le due parti per esaminare gli aspetti della cooperazione. I messaggi mirano a proseguire gli sforzi per difendere le cause e gli interessi dei Paesi arabi. Il messaggio al re saudita è stato consegnato dall'ambasciatore Noureddine Khandoudi, in qualità di inviato speciale del presidente della Repubblica, quando è stato ricevuto ieri a Riad, dal vice ministro degli Affari esteri, Walid bin Abdul Karim al Khuraiji. Il messaggio all'emiro del Kuwait è stato consegnato dall'ambasciatore Abdulhamid Abdawi in qualità di inviato speciale del presidente durante incontro con il ministro degli Affari esteri, Sheikh Salem Abdullah al Jaber al Sabah. (Ala)