Giordania: ministro Gioventù riceve rappresentante Unicef, focus su progetti congiunti

- Il ministro della Gioventù della Giordania, Mohammad Nabulsi, ha ricevuto ad Amman il rappresentante del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) nel Paese, Philippe Duamelle, per discutere del rafforzamento della cooperazione. Lo rende noto l’emittente “Mena Fm”. Durante il colloquio, Nabulsi ha evidenziato il partenariato strategico della Giordania con l’Unicef dal momento che i progetti congiunti “hanno contribuito allo sviluppo delle competenze dei giovani”. Il ministro ha inoltre espresso il suo apprezzamento per il ruolo svolto dal Fondo nel sostenere la piattaforma nazionale per il volontariato giovanile (Nahno). Da parte sua, Duamelle ha elogiato l'esperienza dei giovani giordani e gli sforzi del ministero per responsabilizzare i giovani, migliorare la loro partecipazione alla vita pubblica e coinvolgerli nel processo decisionale. (Lib)