Francia: Insee, a gennaio inflazione a +6 per cento annuo

- L'inflazione in Francia a gennaio è aumentata del 6 per cento su base annua dopo il 5,9 per cento registrato a dicembre. È quanto emerge da una prima stima annunciata dall'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee). Nella nota diffusa dall'istituto si spiega che "questo leggero aumento dell'inflazione sarebbe dovuto l'accelerazione del prezzi dell'alimentazione e di quelli dell'energia", cresciuti rispettivamente del 13,2 per cento e del 16,3 per cento su base annua. (Frp)