Romania: l'ex allenatore della nazionale di calcio Victor Piturca fermato per corruzione

- L'ex allenatore della nazionale di calcio romena, Victor Piturca, è stato fermato dai procuratori della Direzione nazionale anticorruzione (Dna) in un caso legato all'acquisto di prodotti sanitari per gli ospedali militari durante la pandemia di Covid-19. Lo riferisce l'emittente televisiva romena "Digi 24". Da calciatore, Victor Piturca ha vinto la Coppa dei Campioni con lo Steaua Bucarest nel 1986, mentre come tecnico ha allenato le squadre di Steaua Bucarest, FC U Craiova, Romania Under 21, Fcsb, la nazionale romena (in due mandati: 2004-2009, 2011-2014 ), Università di Craiova e l'Al Ittihad (Arabia Saudita). (Rob)