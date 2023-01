Credito: Spagna, Unicaja chiude 2022 con un utile di 260 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicaja ha chiuso l'esercizio finanziaria 2022 con un utile di 260 milioni, l'89 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, grazie al recupero dei margini nell'attività bancaria e a minori accantonamenti per perdite. Il margine di interesse dell'istituto si credito spagnolo è aumentato del 2,9 per cento a poco più di un miliardo di euro, mentre le commissioni nette sono aumentate del 7,3 per cento a 525 milioni di euro. Per quanto riguarda l'attività commerciale, il saldo dei prestiti e delle anticipazioni ai privati è aumentato dell'1,8 per cento a 34,4 miliardi di euro ed i finanziamenti ipotecari sono cresciuti dell'1,7 per cento a 31,6 miliardi di euro.(Spm)