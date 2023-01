Marocco: premier Akhannouch, al via sviluppo "nuova road-map" per migliorare il clima imprenditoriale entro il 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Marocco sta lavorando allo sviluppo di una nuova-road map relativa al miglioramento del clima imprenditoriale, in coordinamento con tutti gli attori del settore pubblico e privato, entro il 2026. Lo ha rivelato il premier Aziz Akhannouch, rispondendo a una domanda in parlamento. Il premier ha evidenziato che questa road-map includerà una "nuova stagione di riforme", relative agli ambiti della semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative, oltre al miglioramento dell'accesso al patrimonio immobiliare e alle zone industriali, allo sviluppo di nuovi strumenti per ottenere finanziamenti, nonchè il miglioramento dell'accesso agli ordini pubblici al fine di renderli leva di sviluppo economico e promuovere innovazione e cultura imprenditoriale.(Res)